Genova – Sono intervenuti anche i carabinieri al torneo di calcio organizzato ai campi del Baiardo tra diverse squadre giovanili classe 2009. I militari hanno riportato la calma dopo una furibonda lite tra mamme dei ragazzi, culminata tra insulti, spintoni e qualche schiaffo. Protagoniste dell’episodio davvero deplorevole ma purtroppo tutt’altro che raro, le mamme di alcuni dei ragazzi in campo durante il torneo organizzato ai campi sportivi del Baiardo con la partecipazione della squadra locale insieme a quelle del Genoa, della Sampdoria, della Virtus Entella, del Pontedera e della Carrarese.

Un confronto un pò troppo rude e decisamente poco sportivo sul campo ha scatenato le proteste di alcune madri e invece di dare il buon esempio limitandosi ad una animata discussione, i genitori dei ragazzi hanno iniziato ad insultarsi e alla fine sono venuti alle mani.

Gli organizzatori del torneo hanno immediatamente chiamato i carabinieri e i militari hanno raggiunto i campi sportivi e hanno rapidamente riportato la situazione alla normalità.

Purtroppo, però, la giornata all’insegna dello sport e del fair play era già stata rovinata dall’assurda scenetta sulle gradinate.

La società Unione Sportiva Angelo Baiardo 1946 ha diffuso in serata un comunicato stampa una nota che pubblichiamo:

“In merito alla fuga di notizie odierne, con ricostruzioni fantomatiche di scene da far west durante il torneo “Città di Genova”, l’Unione Sportiva Angelo Baiardo, con in testa la Presidentessa Cristina Erriu, smentisce fermamente quanto riportato dagli organi di stampa, ritenendo alquanto dannose per l’immagine della società le ricostruzioni fatte nella stesura degli articoli.

Sarebbe stato d’uopo informarsi sui reali fatti accaduti – decisamente di minore entità, clamore e non corrispondenti a quanto riportato – e non affidarsi al chiacchiericcio di chi ha descritto la scena”