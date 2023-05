Santo Stefano d’Aveto – Una escursione seguendo la tradizionale Transumanza seguendo le mucche Cabannine da Giacopiane a Villa Cella.

Partirà domenica 14 maggio il “viaggio” delle mucche cabannine dai luoghi dove hanno trascorso l’inverno a quelli dove passeranno l’estate, tra pascoli incontaminati e aria di montagna.

Giunta alla sua 3° edizione, l’Escursione della Transumanza è ormai un appuntamento primaverile consolidato nelle Valli del Parco dell’Aveto: accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica, cammineremo al seguito delle mucche Cabannine dell’Azienda Agricola Quira di Perlezzi, partendo dal Lago di Giacopiane (Borzonasca) e arrivando all’antico borgo di Villa Cella (Rezzoaglio).

Si tratta di una vera e propria escursione, con tempo di percorrenza totale tra andata e ritorno di 5 ore circa, lungo un percorso che attraversa ambienti molto diversi e panorami mozzafiato, ricalcando in parte il Sentiero della Resistenza che travalica il crinale tra Valle Sturla e Val d’Aveto.

È anche una bella occasione per conoscere da vicino questa razza bovina autoctona genovese il cui nome deriva dalla piana di Cabanne, nel Comune di Rezzoaglio, dove si sono conservati negli anni alcuni capi in purezza che hanno consentito l’avvio del lavoro di recupero della razza, altrimenti in via di estinzione, che oggi è un Presidio Slow Food.

L’evento, diventato una manifestazione turistica nel 2021 grazie al progetto europeo CAMBIO VIA (CAMmini e BIOdiversità: Valorizzazione Itinerari e Accessibilità per la Transumanza) al quale partecipava l’Ente Parco dell’Aveto, quest’anno è stato preso totalmente in carico dal Consorzio di Ospitalità Diffusa “Una Montagna di Accoglienza nel Parco” che ne cura l’organizzazione e propone due modalità di partecipazione: una formula più completa con Escursione Guidata + Pranzo all’Agriturismo Villa Cella con menu a base di Cabannina, e una formula più semplice che include solo l’Escursione Guidata, con pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

L’iscrizione è obbligatoria e deve essere fatta tramite modulo online reperibile al link seguente: https://forms.gle/T1EDjvHjGEJRzinE9 oppure nella sezione NEWS EVENTI del sito www.unamontagnadiaccoglienza.it entro le ore 18:00 di venerdì 12 maggio.

Per informazioni: tel. 334 6117 354 (anche tramite Whatsapp).