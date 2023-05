Genova – Rapito e trascinato in un casolare abbandonato per poi essere picchiato e seviziato per ore. Brutta avventura per un 20enne di origini sudamericane vittima di un regolamento di conti per un probabile debito per droga. Il giovane ha raccontato alle forze dell’ordine di essere stato aggredito nella sua abitazione da un coetaneo di Arenzano che è entrato nella sua abitazione con uno stratagemma per poi avventarsi su di lui insieme a tre altri complici.

Il ragazzo sarebbe stato picchiato selvaggiamente e poi trascinato fuori casa e portato in un casolare abbandonato nella zona di Certosa e qui segregato e torturato dagli aguzzini che gli avrebbero causato diverse fratture e ferite multiple.

Solo il giorno dopo, con la promessa di pagare quanto dovuto, il giovane avrebbe convinto i suoi aguzzini a liberarlo.

L’episodio sarebbe avvenuto lo scorso 5 marzo e le forze dell’ordine hanno già fermato il ragazzo conosciuto dalla vittima.

Si indaga invece per identificare gli altri tre complici che potrebbero essere stati ripresi dalle telecamere di un distributore di carburante dove si è fermata l’auto usata per il rapimento.

L’episodio, di particolare violenza, rivela l’impennata di microcriminalità e la “tranquillità” con cui, per droga, si compiono reati anche di grande rilevanza, per somme modeste.