Genova – L’ordigno bellico ritrovato nel cantiere vicino alla ferrovia di Brignole è stato rimosso nella notte dagli artificieri dell’esercito e la circolazione ferroviaria e stradale ha potuto riprendere normalmente.

La bomba – o forse un proiettile da artiglieria – è stata disinnescata e portata via dagli uomini del Genio Militare di Fossano che hanno ripristinato le condizioni di sicurezza che permettono la riapertura dei binari bloccati ieri sera per il ritrovamento del residuato bellico.

Nella serata di ieri, dopo il ritrovamento, si sono registrati disagi sulle percorrenze ferroviarie ma anche per la Metropolitana e per auto e bus che non potevano passare per il sottopasso di via Canevari.