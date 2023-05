Genova – Sabato 13 maggio, come tutti i sabati di maggio, le 24 chiese dei vicoli di Genova saranno aperte e visitabili dal pubblico. “Dai vicoli al cielo” è il nome dell’iniziativa organizzata e promossa dal Patto di Sussidiarietà del centro storico e dal vicariato centro storico della Diocesi di Genova con la finalità di promuovere l’arte, la storia e la cultura del nostro territorio. Diffusi lungo i sestieri di Pré, Molo e Maddalena, chiese, basiliche, santuari e oratori costituiscono un immenso tesoro di tutta la città, gioielli architettonici che apriranno i battenti tutti i sabati dalle 10 alle 18: i visitatori potranno scegliere se seguire percorsi guidati o muoversi in piena autonomia alla scoperta delle bellezze storico-artistiche delle chiese di Genova. Il presidio degli spazi sarà curato e garantito da volontari e operatori dei soggetti promotori, che accoglieranno i visitatori.

L’apertura straordinaria delle chiese dei sestieri di Pré, Molo e Maddalena va incontro alle richieste, alla curiosità, alla voglia di conoscere meglio l’immenso patrimonio artistico e culturale del territorio da parte di genovesi e turisti, ma anche ai bisogni e alle necessità delle singole comunità cristiane.

«Questa Iniziativa è frutto del lavoro svolto dall’amministrazione con il terzo settore, che ha unito l’attivismo degli abitanti e le parrocchie con l’obiettivo di valorizzazione il patrimonio artistico del centro storico – spiega l’assessore ai servizi sociali del Comune di Genova Lorenza Rosso – Puntiamo a rendere questo evento un appuntamento fisso, annuale: riuscire ad aprire le chiese alla città, ai genovesi, ai turisti è una ulteriore dimostrazione della capacità del territorio di prendersi cura dei propri tesori e di fare comunità». In occasione dell’evento sarà distribuito ai visitatori un pieghevole con la mappa delle ventiquattro chiese che aderiscono all’iniziativa, corredato da testi e immagini per scoprire in autonomia i luoghi d’arte e di fede che impreziosiscono il patrimonio culturale del centro storico di Genova. «Dai vicoli al cielo rappresenta un’occasione davvero speciale per ammirare la straordinaria bellezza delle chiese che, come preziose gemme, sono incastonate in quel museo a cielo aperto rappresentato dalla parte più antica della nostra città – dichiara Paola Bordilli, assessore comunale alle Tradizioni Cittadine -. Si tratta di luoghi di culto intrisi di arte e storia dove genovesi e turisti saranno accolti a braccia aperte alla scoperta di autentici tesori. Ringrazio il vicariato centro storico della Diocesi di Genova e il Patto di Sussidiarietà del centro storico per avere ideato e reso possibile questa iniziativa».

Questo l’elenco completo delle chiese:

1 Chiesa della Visitazione

2 Chiesa di San Giovanni di Pré

3 Chiesa di San Sisto

4 Chiesa di San Filippo Neri

5 Basilica della Santissima Annunziata del Vastato

6 Chiesa dei santi Vittore e Carlo

7 Chiesa di Nostra Signora del Carmine e Sant’Agnese

8 Chiesa di San Nicolosio

9 Basilica di San Siro

10 Chiesa di San Pancrazio

11 Chiesa di San Luca

12 Basilica di Santa Maria delle vigne

13 Chiesa di Santa Maria della Maddalena e San Girolamo Emiliani

14 Chiesa di Santa Marta

15 Chiesa di San Matteo

16 Chiesa di San Pietro in Banchi

17 Cattedrale di San Lorenzo

18 Chiesa del Gesù e dei Santi Ambrogio e Andrea

19 Chiesa di San Donato

20 Chiesa di San Giorgio

21 Chiesa dei Santi Cosma e Damiano

22 Chiesa di Santa Maria di Castello

23 Santuario di Nostra Signora delle Grazie al Molo

24 Chiesa di San Marco al Molo