Una nuova perturbazione di origine atlantica si avvicina da ponente portando ad un graduale aumento della nuvolosità e precipitazioni diffuse a partire dal pomeriggio di oggi. Nuvole e possibili piovaschi e temporali anche domani, sugli estremi della Liguria.

Le nuvole resteranno almeno sino a mercoledì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 9 maggio 2023

Al mattino velature in arrivo da ovest che si faranno via via più spesse con il passare delle ore. Dal primo pomeriggio intensa attività cumuliforme su Alpi liguri, Val d’Aveto, val Trebbia e Val Bormida con temporali in moto verso nord. Dalla serata deboli piogge interesseranno invece tutto il settore centro occidentale, in estensione verso est in nottata

Venti blandi a regime di brezza, temporaneo aumento dell’intensità da sud al pomeriggio

Mare da poco mosso a mosso in serata

Temperature in calo nei valori massimi

Costa: min +12/16°C, max +18/21°C

Interno: min: +4/13°C , max 16/24°C