Genova – Il WWF ligure, assieme ad altre numerose associazioni, aderisce alla manifestazione pubblica di venerdì 12 maggio ore 18 in piazza Romagnosi, Val Bisagno per dire No alla realizzazione del progetto per lo Skymetro.

“Lo Skymetro – spiegano al WWF – non è la soluzione per la mobilità cittadina per avere meno auto e moto sulle strade e più persone che utilizzino il trasporto pubblico. Non è costruendo un “ecomostro” in valle che si va verso una Genova e una Val Bisagno più sostenibile. Ma non è una soluzione neanche il progetto degli “assi di forza”, che peggiorerà il trasporto pubblico, taglierà 1 milione di km anno di servizio, aumenterà l’affollamento dei mezzi, costringerà gli utenti a fare molti più cambi di adesso rendendo il viaggio ancora più scomodo e portando altre persone a non usare i mezzi pubblici, mentre bisognerebbe fare il contrario”.

Il WWF dice invece Si a progetti “che migliorino realmente il trasporto pubblico, che portino ad avere meno auto e moto che circolano, meno incidenti stradali, meno inquinamento acustico e atmosferico e che portino come risultato ad una città libera dal traffico e vivibile. Si al tram, che può riqualificare i quartieri e la Val Bisagno”.

Secondo il WWF “non è solo una questione di progetti sbagliati da abbandonare, basati sul nulla o su presupposti deleteri e di altri progetti da portare invece avanti. La manifestazione è anche per chiedere maggiore trasparenza da parte dell’Amministrazione Comunale sulle scelte e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, affinché siano a beneficio reale di tutta la città”.