Genova – Infuriano le polemiche, specie sui social, per l’ennesimo incidente mortale avvenuto sulle strade genovesi e che vede vittima un pedone che stava attraversando. Pochi minuti prima della tragica morte di una donna di 50 anni in via Cornigliano, infatti, sulle pagine social del quartiere era stata denunciata la presenza di un numero elevato di Tir e mezzi pesanti che, invece, non dovrebbero passare nella via.

Presenze ingombranti e pericolose più volte denunciate dai residenti con foto e filmati e la richiesta, a Municipio e Comune, di intervenire per garantire la sicurezza sulle strade.

La presenza di un gran numero di telecamere, poi, fa domandare ai residenti della zona se vi siano persone davanti agli schermi e se non sarebbe meglio una presenza attiva e costante sul territorio invece della sorveglianza tipo “Grande Fratello” che certamente consente il tele controllo ma difficilmente consente un rapido intervento laddove necessario.