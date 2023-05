Sulla Liguria sta arrivando una perturbazione di origine atlantica che porterà tempo perturbato con rovesci a carattere temporalesco.

Un leggero miglioramento previsto per domani per poi peggiorare di nuovo venerdì.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 10 maggio 2023

Già dalla notte sulla Liguria è arrivata pioggia su gran parte della regione.

Nelle prime ore del mattino rovesci ancora possibili nell’interno dell’Imperiese e tra Genovese e Spezzino.

Da metà mattinata pioggia in lento esaurimento a partire da ponente.

Dal primo pomeriggio intensa attività cumuliforme in particolare su Alpi liguri con temporali in movimento verso la costa imperiese.

Dalla serata ampie schiarite ovunque.

Venti: attesi rinforzi di vento da nord-ovest sin dal mattino, resteranno tesi su tutta la regione per gran parte della giornata.

Mare mosso o molto mosso per onda lunga da sud-ovest

Temperature in calo nei valori massimi

Costa: min +13/16°C, max +18/22°C

Interno: min: +6/11°C , max 15/20°C