Genova – E’ morta Eleonora Bruzzone, 37 anni, consigliera Municipale per le Pari Opportunità e le Politiche Femminili al Municipio VII Ponente – Voltri. La giovane donna era malata da tempo.

La notizia si è diffusa rapidamente per le testimonianze di affetto pubblicate sui social e trasversali all’appartenenza politica.

Il gruppo Vince la Gente del Municipio VII Ponente scrive:

Eleonora era Bella.

Una di quelle belle persone che incontri sulla tua strada.

Una di quelle persone che non conoscono il pregiudizio, che sono aperte e disposte ad accettare tutti i punti di vista.

Una di quelle che cercano sempre la mediazione, si indignano per l’altrui insensibilità perché quasi non riescono a comprenderla.

Aveva sempre la risposta giusta per tutto.

Ieri le ho scritto per chiederle un consiglio e non mi ha risposto.

Strano.

Sono rimasta sorpresa perché lei c’era sempre: quando non riusciva a incontrarci fisicamente, lo faceva con tutti i mezzi che il nuovo mondo ci da.

Eleonora era elegante nei modi, nei gesti, nelle parole.

Ha combattuto per gran parte della sua vita col sorriso.

S’io avessi vissuto solo quel che so della sua battaglia, avrei odiato il mondo.

Eleonora non odiava nessuno e guardava avanti con ottimismo.

Non chiudo con frasi di circostanza, perché non le sarebbero piaciute.

Spero di aver imparato qualcosa.

Eravamo davvero una bel gruppo, Ele.

Il tuo Gruppo

Rita

Michela

Paola

Simona

Manuel

Tommaso