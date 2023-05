Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’operaio caduto ieri pomeriggio da una scala alta tre metri mentre installava dei cavi della fibra ottica nel quartiere di Albaro.

L’uomo ha riportato diverse fratture e traumi che hanno reso necessario il ricovero in ospedale.

Soccorso dai colleghi, l’operaio è stato immobilizzato sulla barella spinale dal personale del 118 e trasferito d’urgenza al San Martino.

Intanto è stata aperta un’indagine per accertare se, al momento dell’incidente, erano rispettate tutte le misure di sicurezza che dovrebbero evitare simili cadute e l’esatta dinamica dell’incidente.

Proteste dei sindacati per l’ennesimo incidente sul lavoro.