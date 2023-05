Genova – Ancora un veicolo distrutto dalle fiamme e nuovo intervento dei Vigili del Fuoco. Questa volta è successo in via Molteni, nel quartiere di Sampierdarena.

Una vettura posteggiata ha preso fuoco per cause ancora da accertare intorno alle 4 della scorsa notte e le fiamme hanno risvegliato di soprassalto i residenti della zona che hanno subito chiamato i vigili del fuoco sentendo un forte odore di bruciato.

I pompieri sono intervenuti ed hanno domato velocemente l’incendio avviando poi le operazioni di bonifica e le prime indagini per accertare le cause del rogo.

Al momento non viene esclusa l’opera di un piromane.

Nella stessa zona, ma anche in diverse altre zone del ponente, si sono verificati episodi simili e l’ipotesi di un piromane in azione resta la più probabile.

(foto di Archivio)