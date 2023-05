Genova – Ha litigato con un altro cliente armato di coltello e lo ha inseguito fino fuori del locale e poi, rientrando, ha cercato di rapinare il bar. Movimentato episodio, ieri sera, in un locale di salita Pollaioli, nel centro storico genovese, con un uomo che è stato fortunatamente disarmato da un’altra persona presente nel locale.

All’arrivo della polizia il coltello sembrava sparito ma poi è stato ritrovato davanti alla posta del bagno dove forse era stato lanciato per cercare di evitare l’arresto o, forse, sfuggito di mano durante la colluttazione.

Il titolare ha spiegato che dopo una lite con un altro cliente durante la quale il 30enne brandiva lo stesso coltello, mentre l’altro uomo, per ora ancora ignoto, impugnava una bottiglia di vetro rotta, l’uomo si è allontanato. Al suo ritorno è entrato nuovamente nel locale puntando il coltello al volto del titolare, intimandogli di dargli i soldi. Grazie all’intervento di un cliente presente che è riuscito a disarmarlo l’uomo ha posto fine al tentativo di rapina. I poliziotti dopo aver sedato gli animi hanno accompagnato il 30enne in Questura, dove dagli accertamenti è emerso che a suo carico era in atto un avviso orale del Questore. Questa mattina la direttissima