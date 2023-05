Cogoleto (Genova) – Nella serata di ieri un giovane di 20 anni si è avventurato da solo in una zona impervia intorno a via della Madonnina, rimanendo bloccato in un canalone senza possibilità di uscire.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dopo averlo trovato, l’hanno soccorso per poi consegnarlo ai sanitari del 118, anche loro giunti sul luogo.

Fortunatamente le sue condizioni sono sembrate buone fin da subito e lo stesso 20enne ha rifiutato il trasporto in ospedale.