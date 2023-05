Genova – Un incendio è divampato intorno alle 17 in via degli Oleandri, nel quartiere di Quezzi. Le fiamme stanno interessando alcune auto e scooter parcheggiati ma potrebbero essere originate in un cassonetto della spazzatura.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco e una colonna di fumo nero si alza dalla strada e sta interessando il quartiere creando apprensione e paura.

Il forte odore di bruciato si sta spargendo per le alture di Quezzi e Marassi alta.

Al momento non risultano feriti

(notizia in aggiornamento)

Foto da Sei di Quezzi se – Facebook