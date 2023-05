Genova – E’ stata riaperta al traffico solo dopo circa un’ora la strada Sopraelevata Aldo Moro bloccata, questo pomeriggio per un incidente stradale in direzione levante.

Per cause ancora da accertare l’auto condotta da un 60enne ha iniziato a urtare il guard rail sino ad andare in “testacoda”.

Nell’impatto il conducente ha riportato alcune ferite e una volta soccorso è stato trasferito in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per i rilievi del caso e per rimuovere la vettura incidentata.

Il traffico è rimasto bloccato per quasi un’ora con pesanti ripercussioni sulla viabilità cittadina.