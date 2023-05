Genova – Ancora palpeggiamenti sui bus ed ancora segnalazioni dal quartiere di San Fruttuoso. Questa volta la vittima è una ragazzina di 15 anni che si è sentita toccare con insistenza ed alle parti intime da un giovanotto che era appena salito sul bus.

Fortunatamente la ragazza aveva in mano il telefonino cellulare ed è riuscita a riprendere il maniaco mentre si allontanava tra la folla dopo la sua reazione e così gli agenti di polizia del commissariato di San Fruttuoso sono riusciti a identificarlo e denunciarlo per violenza sessuale.

La ragazza, dopo il sangue freddo della reazione e della ripresa, infatti, è stata presa da una reazione emotiva molto forte e le persone a bordo hanno chiamato le forze dell’ordine e i genitori della giovane.

Insieme ai parenti la ragazza è andata a denunciare l’episodio attivando le indagini che hanno portato alla denuncia di un 30enne.

Sono in corso accertamenti per capire se altri episodi simili siano “collegati” alla stessa persona e le forze dell’ordine invitano chi fosse stato vittima di atti simili senza averli denunciati, a recarsi negli uffici per sporgere denuncia e verificare se la persona è la stessa.