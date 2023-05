Genova – Mattinata di code e traffico intenso non solo in autostrada. Poco prima delle ore 8, infatti, un incidente si è verificato anche in Sopraelevata, all’altezza di via Buozzi in direzione levante, con un’automobile che ha tamponato un’altra vettura.

Fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite in modo grave, ma il sinistro stradale ha causato pesanti disagi alla circolazione. Il traffico, oltre che sulla Aldo Moro, si è riversato – sempre in direzione levante – anche su Lungomare Canepa.

Inoltre, sul posto sono giunte le pattuglie della polizia locale che stanno effettuando i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’incidente.