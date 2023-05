Genova – Partirà nei prossimi giorni il progetto della Polizia locale che porterà in tutti i quartieri della città il nuovo servizio di polizia di prossimità.

La polizia di prossimità sarà dunque un ulteriore strumento per affrontare le problematiche di sicurezza della città, andando a prevenire e mitigare situazioni di degrado sociale, rafforzando anche il legame e il rapporto di fiducia tra cittadinanza e istituzioni. Il servizio, infatti, sarà basato soprattutto sull’ascolto attivo e sul dialogo con la cittadinanza con l’obiettivo principale di aumentare il benessere e migliorare la qualità della vita della cittadinanza sotto il profilo della sicurezza.

«L’idea di promuovere la presenza della polizia di prossimità – dice l’assessore alla Sicurezza e alla Polizia locale Sergio Gambino – nasce dall’esigenza di poter presidiare maggiormente i territori facendo in modo che la cittadinanza possa sentirsi protetta e ascoltata. Il nostro corpo di Polizia locale è formato da agenti molto preparati e la loro presenza sul territorio sarà fondamentale nel venire in soccorso alla cittadinanza anche di fronte a istanze che possono in apparenza sembrare banali ma che in realtà possono creare gravi disagi. Vogliamo venire incontro alla cittadinanza e tramite questo nuovo servizio porteremo non solo maggiore sicurezza, ma rinsalderemo anche il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini».

«Il servizio – aggiunge il vicecomandante Fabio Manzo – ha come obiettivo quello di aumentare il grado sicurezza reale e percepito della città in aree diverse della città e di rinsaldare il legame tra cittadinanza ed ente promuovendo l’ascolto attivo e una importante funzione di orientamento tra i servizi offerti dall’amministrazione e dalla Polizia locale. Proprio in tal senso, infatti, gli operatori del presidio mobile avranno anche il compito di promuovere l’utilizzo di canali informatici illustrandone i vantaggi ai quali si può accedere utilizzando i servizi online della Polizia locale presenti sul fascicolo de cittadino e tramite il “Dispatcher unificato” per AppIO».

Il servizio sarà operativo con un presidio mobile e con una pattuglia appiedata presente sul posto. Gli operatori sarannoa disposizione della cittadinanza per instaurare un dialogo fattivo con i cittadini al fine di raccogliere segnalazioni utili per orientare in maniera più specifica le attività della Polizia Locale e di soddisfare in maniera rapida ed efficace le esigenze di sicurezza rappresentate.

La pattuglia e il presidio mobile opereranno alternativamente nei cinque distretti, dal lunedì al venerdì e la calendarizzazione delle presenze sarà pubblicata sul sito della Polizia locale.

In particolare, il servizio di prossimità si estrinsecherà nella ricezione di denunce e segnalazioni e nell’ascolto in maniera attiva dei cittadini. Inoltre, detto servizio consentirà ai cittadini di avere un collegamento diretto con i vari uffici dell’ente; la pattuglia sarà a disposizione per un’osservazione immediata delle criticità segnalate e per valutarne le modalità di intervento; il presidio mobile fungerà anche da ufficio sanzioni del territorio, e al suo interno sarà possibile ricevere l’assistenza e le informazioni normalmente reperibili negli uffici centrali e nelle sezioni territoriali.

La pattuglia di prossimità prenderà servizio domani da piazza Terralba, a san Fruttuoso; successivamente si sposterà in piazza Rossetti, alla Foce, in piazza Petrella e a Cornigliano nei giardini Melis.