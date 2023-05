Genova – Marciapiedi sporchi e invasi dalle piante. Anche quest’anno, con l’arrivo della Primavera torna il problema delle erbacce infestanti e della manutenzione di strade e marciapiedi.

La protesta arriva dalla zona di Marassi alta dove quasi tutti i marciapiedi sono invasi da piante ed erba con la difficoltà crescente delle persone a percorrerli.

Tra la spazzatura non raccolta e la vegetazione ormai a “livello jungla” si procede con difficoltà anche lungo percorsi utilizzati ogni giorno da un numero molto alto di persone.

La situazione si fa insostenibile in zone come viale Centurione Bracelli dove le piante arrivano all’altezza di carrozzine e passeggini e spesso sono irte di spine.

I residenti chiedono maggiore attenzione da parte di chi dovrebbe garantire la pulizia e la manutenzione delle strade e di non concentrare gli interventi in periodi limitati e quando ormai la situazione è completamente sfuggita al controllo.

I marciapiedi, specie nelle zone ad alta densità abitativa e con persone in carrozzina e bambini sui passeggini, dovrebbero essere verificati costantemente e mantenuti in condizioni di “normale” usabilità.