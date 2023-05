Genova – Cavalieri e soldati in abiti e armature medioevali che si allenano alla battaglia con scudi e spade, musica folk e danze popolari, riti e “magie”. Torna anche quest’autunno, sabato 27 e domenica 28 Maggio (in caso di mal tempo 3 e 4 Giugno) 2023, nel Parco di Villa Serra di Comago, nel comune di Sant’Olcese, la settima Edizione dell’ Abracadabra Festival “ con gli stand del magico, del Fantasy, dello storico, del Folk, del bizzarro e dell’insolito”.

Alla sua settima edizione, l’Abracadabra Festival è l’iniziativa della “High Voltage Sport 2” in collaborazione con il “Circolo Culturale Fondazione Amon APS” e “Mistica Festival”, che propone un evento unico nel suo genere, nel panorama ligure.

In questo spazio incantato che è Villa Serra di Comago a Sant’Olcese, si potrà volare sulle ali della fantasia, in un week- end tutto speciale, all’insegna del divertimento, della meraviglia e del mistero, spaziando attraverso le seguenti aree e i seguenti temi:

– Spazio Bimbi: Giochi, competizioni ludiche e tanto altro ispirato al mondo della fantasia;

– Antica Arte della Divinazione: in angoli dedicati, resi caratteristici da particolari scenografie, Astrologi e Chiromanti, con suggestivi abbigliamenti e strumenti “magici” intratterranno i presenti con l’antica e misteriosa Arte della Divinazione, che, dalla Notte dei Tempi, affascina anche i più scettici;

– Folclore Country: La musica folk statunitense, che riprende i motivi delle ballate popolari, coinvolgendo il pubblico con i suoi ritmi, portandolo nel leggendario mondo western

– Folclore Storico e Medievale: Spaccato di vita medievale con figuranti storici, duelli all’arma bianca, lotta con i bastoni e tiro con la balestra. Danze rinascimentali e medievali. Mercato storico popolare. Teatro storico popolare e un intero accampamento medioevale con tornei.

– Spazio Danza: Momento di danza in collaborazione con le numerose compagnie di danza genovesi: danze di folklore popolare, orientali, tribal e contemporaneo;

– Spazio Illusionismo: maghi, illusionisti e prestigiatori vi stupiranno con la loro arte e con i loro eccezionali esperimenti, grazie al coordinamento Giocaluccoli e di Lanterna Magica;

– Spazio Musica: Sia sul palco centrale che in angoli dedicati concerti e musiche che spaziano dal tradizionale al folk.

– Mostre tematiche: Esposizione di opere pittoriche di importanti artisti genovesi relative ai tarocchi e al mondo magico in generale; – Conferenze ed incontri: presentazioni di libri ed incontri legati al mistero, al fantasy, alle discipline di frontiera affrontate da esperti del settore;

– Sfilate di Moda: sfilate con abiti a tema, e con la settima edizione di “Miss Abracadabra”;

Inoltre, la manifestazione “Abracadabra Festival”, prevede un parco giochi per i più piccini, stand gastronomici con specialità tipiche liguri e delle regioni limitrofe, Mercatino Magico con bancarelle tematiche e curiosità.

Altra attrazione dedicata soprattutto ai più piccoli è, anche per questa edizione, l’ormai consolidato appuntamento con il Trenino Magico, che farà il tour del fiabesco Parco della Villa.

L’evento è svolto con il patrocinio del Comune di Genova e del Comune di Sant’Olcese

Ingresso biglietto della Villa: Intero Euro 5,00 – Ridotto Euro 3,00 Bambini fino a 6 anni gratis.