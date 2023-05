Bergeggi (Savona) – Lo hanno visto passeggiare sulla spiaggia del Lido delle Sirene e poi, poco dopo, è stato visto nuotare verso il largo come se fosse la cosa più normale da fare.

Un capriolo davvero particolare quello salvato questa mattina dai vigili del Fuoco che hanno inviato un gommone per recuperare l’animale in mare e poi, a terra, una camionetta per trasferirlo nei boschi della zona dove, si spera, non prenda più la strada per la spiaggia che, evidentemente, gioca brutti scherzi al suo senso dell’orientamento.

(Foto di Archivio)