Genova – Un nuovo attraversamento strada illuminato e sorvegliato da telecamere in corso De Stefanis, a Marassi. Proseguono gli interventi per aumentare la sicurezza dei pedoni nelle zone più pericolose e dove si sono registrati incidenti con maggiore frequenza e gravità.

Questa volta l’intervento deciso dal Comune avviene in corso De Stefanis, trafficatissima via del centro del quartiere di Marassi, in Val Bisagno.

Gli operai stanno montando una speciale struttura che servirà a sostenere segnaletica ad alta visibilità, una particolare illuminazione concentrata sull’attraversamento pedonale e telecamere di sorveglianza che, al momento serviranno per controllare l’area ma potrebbero essere usate anche per registrare violazioni del codice della strada come la mancata precedenza ai pedoni.