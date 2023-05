Genova – Cinghiali a spasso per strada, in pieno giorno, seguiti dalla polizia locale che cerca di evitare incidenti. Tornano a “colpire” i cuccioloni di cinghiale che da settimane girano nella zona di Quezzi per cercare cibo facile tra i rifiuti.

Questa volta gli animali sono scesi sino in via Fereggiano, all’altezza con piazza Galileo Ferraris dove hanno preso di mira un fruttivendolo.

Dopo un’incursione per divorare mele da alcune cassette lasciate inavvertitamente a terra durante uno “spostamento” gli animali sono stati spaventati dalla moltitudine di persone che si erano avvicinate per guardarli e sono fuggiti in strada seminando il caos.

I cinghiali hanno movimentato la giornata a molti automobilisti e motociclisti di passaggio sino all’arrivo di alcune auto della polizia locale che ha pazientemente seguito gli animali evitando che potessero verificarsi incidenti anche gravi come già avvenuto in altri quartieri.

(Foto da Sei di Marassi se – Facebook )