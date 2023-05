Busalla (Genova) – E’ prevista nel pomeriggio di oggi la chiusura del casello autostradale di Busalla, per il passaggio del Giro d’Italia.

Il divieto di entrata e uscita in autostrada da Busalla è in programma dalle ore 13 alle 17 e, in ogni caso, fino al passaggio in paese dei ciclisti. Durante questa fascia oraria, Aspi consiglia il transito presso la stazione di Ronco Scrivia.

La tappa di oggi partirà da Camaiore per arrivare a Tortona e passerà nella nostra regione per circa centoquaranta chilometri, proseguendo poi in direzione Piemonte con il passo della Castagnola.