Genova – Restano molto gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’operaio di 41 anni travolto da un carrello per il trasporto dei container nell’area del porto di Prà. I medici hanno dovuto amputare le gambe per le terribili ferite riportate e ieri sera, durante un controllo con la Tac è stato rilevato un problema anche alla testa che potrebbe far tornare l’uomo in sala operatoria per un delicato intervento al cervello.

Intanto proseguono le indagini sull’accaduto e per cercare di capire come mai l’operaio si trovasse nell’area che dovrebbe essere vietata ai pedoni.

Sequestrato il carrello che ha travolto l’uomo e le riprese di alcune telecamere che potrebbero rivelare alcune dinamiche.

Gli ispettori del lavoro stanno accertando se siano state rispettate le norme di sicurezza.

Cresce l’indignazione dei sindacati che chiedono maggiore sicurezza e misure di protezione per chi lavora in ambiti pericolosi e a rischio di infortuni anche mortali.