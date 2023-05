Sanremo (Imperia) – Anche la trasmissione Rai Chi l’ha Visto si è occupata, ieri sera, della scomparsa di Sara Essalmi, la ragazzina di 15 anni scomparsa da casa ieri mattina e ricercata dai genitori e dalle forze dell’ordine.

Sara si sarebbe allontanata dalla sua abitazione ieri mattina, intorno alle 7, per andare a scuola ma la madre ha poi scoperto, grazie alla telefonata del personale scolastico, che la figlia non è entrata a scuola.

Secondo le informazioni fornite dalla mamma, la ragazza avrebbe con sè uno zainetto con alcuni vestiti, il computer portatile e i documenti che fanno temere che si sia diretta oltre il confine con la Francia, forse per incontrare persone conosciute sui social.

Un’altra pista conduce a Milano per un concerto che si terrà solo il 28 maggio e che Sara voleva andare a vedere.

L’ultima traccia della giovanissima è stata rintracciata proprio sui sociale e riguarda un “arrivo” pubblicato sotto la locandina di un cantante che esibirà in concerto a Milano.

La famiglia della ragazza è comprensibilmente molto agitata e preoccupata e chiede a chiunque abbia notizie o informazioni sulla ragazza di contattare immediatamente le forze dell’ordine.

(le foto sui social mostrano una ragazza molto diversa, forse per effetto di filtri)