Genova – Ancora cinghiali per le strade della città e ancora allarme per possibili incidenti per automobilisti e motociclisti.

Nella notte gli animali hanno fatto scattare l’allerta per una “passeggiata” in via Manuzio mentre questa mattina, intorno alle 7 un altro gruppo di animali è stato segnalato in via Rubens a Voltri.

Ancora una volta l’emergenza ha fatto scattare l’intervento della polizia locale che ha seguito gli animali evitando il pericolo per passanti e mezzi in movimento e la diffusione di messaggi di allerta per avvisare automobilisti e motociclisti del pericolo.

(foto di Archivio)