Genova – Un incontro al Museo di Storia Naturale per parlare di Biodiversità e degli animali che popolano la città di Genova tra presenze ormai consolidate e “novità”. Martedì 23 maggio 2023 alle ore 17,30, si parlerà di biodiversità urbana con l’assessore comunale alla Transizione Ecologica, Matteo Campora e con l’assessore comunale al Benessere Animale Francesca Corso insieme a Stefano Ferretti e Giorgio Chiaranz, autori del volume “Manuale di gestione della fauna urbana – Approccio alla biodiversità e all’ecologia in città”.

Nel prossimo futuro le aree urbanizzate continueranno a espandersi e, in questo particolare

ecosistema, aumenteranno le interazioni tra l’“animale uomo” e le altre numerosissime specie animali, dai piccoli artropodi ai grandi mammiferi; nella quasi totalità dei casi, se sorgono conflitti tra uomo e animale, la colpa primaria è dell’uomo.

Ferretti e Chiaranz, autori del “Manuale di gestione della fauna urbana”, analizzano questa struttura complessa e dinamica, fornendo indicazioni su come comportarsi per cercare di ridurre al minimo gli attriti che si creano quando l’uomo si trova a condividere gli spazi con gli animali, suoi compagni di viaggio.

La partecipazione è gratuita, ma a numero limitato (posti disponibili 50) per cui è necessaria la prenotazione scrivendo a didatticamuseodoria@comune.genova.it specificando nell’oggetto “fauna urbana” e indicando nell’email nome, cognome, numero di cellulare e numero di partecipanti