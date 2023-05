Genova – Mondo medico scientifico in lutto per la morte di Gilberto Stella, chirurgo vertebrale per 40 anni all’ospedale Gaslini.

Ad annunciarlo lo stesso ospedale

“È mancato pochi giorni fa il nostro amato dottor Gilberto Stella. Aveva lavorato all’OspedaleGaslini per 40 anni, prima come Medico e poi come Primario in Ortopedia 2 fino all’accorpamento con Ortopedia 1”.

«Chirurgo vertebrale espertissimo – ricorda la dottoressa Maria Beatrice Michelis – ha insegnato a tutti noi l’Ortopedia Pediatrica e gli dobbiamo molto del nostro sapere. Molti dei Primari attuali sono stati da lui ispirati e addestrati. Le Malattie Rare erano la sua passione quando ancora nessuno sapeva cosa fossero. Ha scritto numerose pubblicazioni e collaborava con la Prof Di Rocco per valutare i casi muscolo-scheletrici, cercando di farne diagnosi e classificazione».

Gilberto Stella era nato a Genova nel 1937. Nel corso della sua vita ha svolto attività scientifica in vari campi della Patologia Ortopedica e Traumatologica Pediatrica, con particolare riguardo allo studio e al trattamento delle deformità vertebrali, delle displasie ossee e sindromi dismorfiche complesse, dell’allungamento chirurgico degli arti, della patologia dell’anca e del piede. Autore di oltre 200 pubblicazioni concernenti l’Ortopedia Pediatrica. Ha collaborato alla stesura di 10 trattati, manuali e monografie.

📖 È stato co-autore con Giuseppe Canepa del Trattato di Ortopedia Pediatrica (Piccin Ed.). Ha dato alle stampe un Trattato su Deformità e malattie del rachide in età pediatrica (Piccin Ed., Vincitore del Premio «Bellando Randone» per l’anno 2010 istituito dalla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia). Era anche membro del GIS (Gruppo Italiano Scoliosi) che ne ricorderà la scomparsa al prossimo Congresso a Torino, questa settimana.