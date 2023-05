Busalla (Genova) – Grave incidente, nella notte, in via Milite Ignoto dove un ragazzo alla guida di un’auto ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un albero e alcune auto parcheggiate.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco e del 118.

Il ragazzo è stato estratto dalle lamiere contorte dai pompieri e subito affidato al personale paramedico che lo ha rianimato per un arresto cardiaco.

Stabilizzato ed intubato il giovane è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice rosso.

I medici lo hanno subito curato per diverse fratture e sottoposto ad esami approfonditi alla ricerca di lesioni interne.

Indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente ma al momento non risultano altri veicoli coinvolti.