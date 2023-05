Imperia – Restano gravi, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, le condizioni del ragazzo di 20 anni travolto da un’auto mentre attraversava la strada a bordo di un monopattino.

L’incidente è avvenuto ieri sera, intorno alle 22,30 in via Scarincio ad Imperia.

Il giovane è stato sbalzato violentemente a terra ed ha colpito alcune fioriere riportando gravi ferite.

Soccorso inizialmente da alcuni passanti, il ragazzo è stato poi preso in carico dal personale paramedico dell’ambulanza della Croce Bianca di Imperia e trasferito in codice rosso, il più grave, in ospedale.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e le responsabilità.