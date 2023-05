Lerici (La Spezia) – Migliorano le condizioni dell’operaio soccorso ieri pomeriggio a seguito di un malore. L’uomo si trovava al lavoro in un cantiere in località Solaro, su una impalcatura alta una decina di metri e si è sentito male.

Non potendo intervenire sulle impalcature è stato richiesto l’intervento dei vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana che sono saliti con una speciale barella e con una manovra “su corda” hanno calato l’infortunato dal ponteggio da una altezza di circa dieci metri.

L’operaio è stato poi affidato alle cure del personale dell’ambulanza del 118 che lo ha trasferito in ospedale.

Sull’episodio indagano i Carabinieri della Stazione di Sarzana.

(Foto dei Vigili del Fuoco)