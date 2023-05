Genova – Mattinata difficile per gli automobilisti che si sono messi in viaggio lungo le autostrade del capoluogo della nostra regione. Mentre proseguono le indagini per il crollo dei cavi che si è verificato ieri in A12, il tratto è stato riaperto con uno scambio di carreggiata, mentre la galleria interessata rimane chiusa.

Intorno alle ore 8, erano più di 6 i chilometri di code lungo il tratto compreso tra Genova Nervi e Genova Est, mentre altri 3 chilometri si sono registrati tra Busalla e il bivio A7/A12.

Inoltre, verso le ore 9, un veicolo in avaria lungo la A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla ha causato altri 3 chilometri di coda in direzione nord.