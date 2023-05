Genova – Mondo del giornalismo ligure in lutto per la morte di Gianfranco Sansalone, classe 1957 e malato da tempo.

Giornalista professionista dal 1983, aveva lavorato per diverse testate nazionali e locali tra le quali l’Unità, Il Secolo XIX, Corriere della Sera/Università, Ansa, Aga, Rai.

Oltre che in Liguria, Sansalone aveva lavorato in Calabria, Emilia Romagna e Lombardia, confrontandosi con radio, tv, quotidiani, agenzie di stampa, periodici di informazione e specializzati, notiziari e quotidiani online.

Nel 1986 aveva ideato il primo censimento dell’editoria in Liguria poi pubblicato ne L’Agenda della Comunicazione.

Come consulente a contratto, aveva organizzato per un anno il primo ufficio stampa dell’appena costituita Agenzia Turistica “In Liguria” dell’assessorato al Turismo della Regione Liguria, con la definizione dell’attività e la formazione del personale. Dal giugno 2011 era stato capo redattore dei siti di informazione del Comune di Genova – incarico assegnato per concorso per un anno – curando il restyling grafico, la revisione dei contenuti giornalistici e la formazione della redazione.

Per tre mandati è stato eletto consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti per la Liguria.