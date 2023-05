Genova – Anche nella mattinata di oggi proseguono code e disagi lungo le autostrade ligure e, in particolare, quelle in prossimità del capoluogo. Dopo la caduta dei cavi in A12 avvenuta nel tardo pomeriggio di mercoledì e con il conseguente senso unico alternato, sono circa 4 i km di coda presenti tra i caselli di Genova Nervi e Genova Est, in direzione ponente.

Traffico intenso, inoltre, anche nel tratto tra Genova Est e l’allacciamento per l’A7 in direzione Milano. Infine, segnalate code anche dopo il casello di Busalla in direzione Genova e in A10 tra Genova Pegli e l’Aeroporto.