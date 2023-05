Carasco (Genova) – Ha imboccato una strada stretta convinto di poter passare ed è rimasto bloccato senza riuscire ad avanzare o tornare indietro. Ancora un Tir bloccato nelle strette vie segnalate dal navigatore nell’entroterra ligure. Questa volta è accaduto in via Selaschi al confine tra i comuni di Carasco e Leivi.

Il camionista ha tentato ogni manovra possibile ma quando è finito con alcune ruote in bilico nel vuoto si è arreso ed ha chiamato i soccorsi.

Sul posto in arrivo una maxi gru dei Vigili del Fuoco che solleverà il Tir e lo posizionerà in modo da potergli far riprendere il cammino.

Con le chiusure notturne autostradali sono aumentati questo tipo di incidenti che spesso hanno origine dall’uso di navigatori satellitari non tarati per il tipo di veicolo utilizzato.

Dove passa una vettura non necessariamente passa anche un Tir

(Foto di Archivio)