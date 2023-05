Genova – Proseguiranno anche nella giornata di oggi i controlli dei tecnici incaricati dalla Procura della Repubblica dopo il cedimento dei cavi elettrici della galleria Monte Sperone, sull’autostrada A12 Genova – Livorno. Possibile quindi un’altra giornata di disagi se verrà mantenuta la chiusura della galleria con deviazione del traffico in direzione della A7 e della A10 sull’altra corsia.

Ieri si sono registrati sino a 5km di coda con proteste degli automobilisti e dei trasportatori ancora una volta bloccati sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure.

“In seguito al distacco di un cavo – spiega una nota di Autostrade per l’Italia – che, per cause ancora da accertare ha urtato alcuni veicoli in transito all’interno della Galleria Monte Sperone sulla A12 Genova-Sestri Levante, sono stati programmati ulteriori approfondimenti in sede per chiarire la dinamica dell’evento. Pertanto, al fine di consentire ai tecnici individuati dalle istituzioni preposte di svolgere gli accertamenti ritenuti necessari, la galleria rimarrà chiusa anche nella giornata di domani (oggi per chi legge ndr). Resta comunque aperto il tratto compreso tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 in direzione Genova, grazie all’attivazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, dove il traffico continuerà a transitare su una corsia per senso di marcia”.

Da chiarire le cause del crollo e la necessità di controlli approfonditi da parte dei tecnici gà intervenuti per il crollo della volta della galleria sulla A26 Voltri – Gravellona Toce per cui è in corso un filone di inchiesta.