Genova – Ruspe e camion in movimento senza sosta, quasi h24, nel cantiere del Waterfront di levante, alla Foce, per riuscire a rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma che prevede l’inizio del riempimento dei nuovi canali già domattina, alle 7.

L’imperativo è aprire le “bocche” di riempimento entro le 9 quando si dovrebbe toccare il picco di marea e la quantità d’acqua che entrerà nei nuovi scali dovrebbe essere quella necessaria.

Chi si affaccia oggi da corso Aurelio Saffi, però, non è ottimista e pensa che il lavoro da fare sia ancora davvero tanto.

Le squadre al lavoro stanno dando il massimo per arrivare all’appuntamento e i tecnici sono ancora ottimisti e restano convinti che tutto andrà per il meglio.

E c’è già chi si organizza per essere lungo corso Aurelio Saffi, domattina, alle 7 in punto, per assistere all’apertura delle condotte che inizieranno a riempire d’acqua di mare i canali ideati da Renzo Piano nel nuovo progetto.

Ci sarà anche chi ricorda di aver fatto il bagno, dove ora lavorano le ruspe, prima della Seconda Guerra Mondiale quando il mare arrivava proprio a ridosso dei muraglioni e non a caso la strada che passava in zona si chiamava via dei Pescatori.

Sarà però necessario attendere gran parte del week end per vedere dei risultati “concreti” per quanto riguarda il riempimento completo dei canali.

Si dovrà attendere l’abbattimento delle paratie in metallo e in cemento armato ai due lati d’ingresso del mare.