Chiavari – Rapina un anziano seduto su una panchina ma viene tradito dalla sua passione per i selfie e i video pubblicati in Rete. Un 26enne di Chiavari è stato arrestato per rapina dalla polizia del Commissariato Chiavari a seguito di indagini su un episodio risalente all’8 aprile.

Un anziano era stato avvicinato da un giovane che si era presentato dicendo di essere un suo parente e di aver bisogno di denaro.

L’anziano aveva subodorato la truffa e non aveva consegnato il denaro chiesto ricevendo in tutta risposta una aggressione violenta alle spalle.

Il ragazzo lo ha afferrato bloccandolo e gli ha rubato il portafogli per poi fuggire.

Una volta denunciato l’episodio i poliziotti si sono recati in zona per cercare telecamere che potessero aver ripreso la scena e poi hanno identificato l’autore per la sua passione nella condivisione di selfie e video.

Il ragazzo aveva postato diverse foto e video in quella giornata e proprio nella zona dove poi è avvenuta l’aggressione.