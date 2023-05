Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della ragazza irlandese caduta da un muraglione di corso Italia in circostanze ancora da chiarire.

La giovane, secondo le prime ricostruzioni sarebbe precipitata all’altezza dei Bagni Sam Giuliano mentre si stava scattando un selfie seduta sulla ringhiera. Un improvviso giramento di testa o una mossa improvvisa e la ragazza è caduta all’indietro precipitando per alcuni metri sino ai tetti delle cabine dello stabilimento balneare dove è stata recuperata dal personale dell’ambulanza del 118 intervenuta su richiesta del persone dello stabilimento.

Sul posto anche i carabinieri che hanno raccolto le prime testimonianze per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Purtroppo non si tratta del primo caso di questo tipo di incidenti e più volte è stato chiesto di accertare se l’altezza delle ringhiere di corso Italia rispetti le normative sulla sicurezza.

Troppo spesso, però, è l’imprudenza a mettere a rischio la sicurezza delle persone.