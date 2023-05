Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino, le condizioni della donna di 30 anni coinvolta in un brutto incidente con un cinghiale che ha attraversato la strada in corso Gastaldi, nel quartiere di San Fruttuoso.

La donna viaggiava a bordo di uno scooter e stava rientrando a casa quando un grosso cinghiale si è lanciato in mezzo alla strada e la donna non è riuscita ad evitarlo.

Nell’impatto, piuttosto violento, la motociclista è stata sbalzata a terra ed ha riportato alcune fratture mentre l’animale è morto sul colpo.

Sul posto è accorsa l’ambulanza del 118 della Croce Gialla che ha trasferito la donna in ospedale per diverse ferite e fratture.

Fortunatamente la situazione è risultata meno grave del previsto e alla donna è stato attribuito il codice verde.

Quanto avvenuto rinnova le proteste e le polemiche per la pericolosità della presenza dei cinghiali per strada e dimostra l’importanza delle segnalazioni della polizia locale tramite la messaggistica di emergenza e le “scorte” decise per seguire gli animali proprio per segnalare il pericolo ad automobilisti e motociclisti.

In attesa di trovare una soluzione che, secondo gli ambientalisti, deve partire dalla distribuzione di mangimi con farmaci anti fecondativi che impediscano le cucciolate che si ripetono ad ogni stagione.

(Foto di Archivio)