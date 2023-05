Carro (La Spezia) – Ha cercato di attraversare la strada, sul passo del Bracco, ma è stato centrato da una moto e scaraventato a terra. Grave incidente sulla statale Aurelia, nei pressi del passo del Bracco dove un pensionato ultra ottantenne è stato travolto da un motociclista mentre cercava di attraversare la strada.

Nell’impatto, violentissimo, pedone e motociclista sono stati scagliati a terra riportando, specie l’anziano, gravi ferite.

Soccorsi dalle ambulanze del 118, centauro e pedone sono stati trasferiti all’ospedale di Lavagna.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente mentre sui social divampano ancora le polemiche per l’uso della statale aurelia come “pista da motocliclismo” ad ogni fine settimana quando frotte di motociclisti si affollano sul tortuoso percorso per ammirare il panorama ma anche per sfidarsi nelle curve più pericolose e procedendo a velocità elevate.

Più volte i sindaci della zona hanno chiesto l’installazione di sistemi di rilevamento della velocità eccessiva e controlli a tappeto, specie nei fine settimana, per colpire chi scambia la strada per una pista.