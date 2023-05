Albenga (Savona) – E’ di un morto e 4 feriti gravi l’incidente avvenuto questa mattina, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra i caselli di Albenga e Borghetto Santo Spirito.

Nel maxi tamponamento tra diverse vetture e furgoni ha perso la vita un cittadino francese residente a Nizza che viaggiava con la figlia e il compagno di lei.

La loro auto è stata tamponata da un furgone che si è poi ribaltato colpendo altre vetture in un “effetto a catena” che ha causato altri quattro feriti gravi.

Sul posto sono accorsi i mezzi dei soccorso del 118 e dei vigili del fuoco oltre alle pattuglie della polizia stradale e l’autostrada è rimasta chiusa a lungo.

I vigili del fuoco hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte e li hanno affidati alle cure del 118 e le cinque persone soccorse sono state trasferite d’urgenza all’ospedale Santa Corona ma il cittadino francese non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo il ricovero.

Pesanti i disagi per chi viaggia in autostrada sul tratto

L’autostrada è stata riaperta ma le ripercussioni sono state pesanti.