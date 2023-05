Cassino (Frosinone) – Viveva con la madre a Genova la donna di 34 anni trovata morta in una abitazione del piccolo centro del frosinate, nel Lazio. Yrelis Pena Santana si trovava in trasferta per lavoro insieme ad alcuni amici ed è stata uccisa a coltellate in un appartamento dove è stata trovata semi svestita, sabato scorso, dal vicino di casa che ha trovato la porta di casa aperta e tracce di sangue nell’ingresso.

Subito l’uomo ha chiamato le forze dell’ordine che hanno accertato il decesso ed avviato le prime indagini per risalire al killer che ha ucciso la donna.

Numerose le coltellate inflitte con particolare violenza da una persona che si è accanita sul corpo della giovane che ha disperatamente tentato di salvarsi la vita. Probabilmente un omicidio d’impeto, forse un ex o una persona che in passato era stata legata alla donna.

La notizia della morte di Yrelis Pena Santana ha sconvolto la madre e i tre figli che erano temporaneamente con lei per la trasferta di lavoro della figlia.

Le indagini interessano gli amici e i compagni di lavoro della donna uccisa e nelle prossime ore verranno ascoltate diverse persone per cercare di ricostruire le ultime ore della donna e se avesse un appuntamento con qualcuno.