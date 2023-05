Lavagna (Genova) – Era caduto lungo un sentiero nel bosco e non riusciva a rialzarsi l’anziano cercato per ore, ieri sera, nella zona di Crocetta Santa Giulia, nel comune di Lavagna.

Fortunatamente l’allarme fatto scattare dai familiari, preoccupati del mancato rientro a casa all’ora di cena, ha portato le squadre di ricerca dei vigili del Fuoco, del soccorso alpino e della protezione civile nella zona e dopo alcune ore di ricerca, il pensionato è stato ritrovato.

L’uomo si era recato nel suo orto e tornando aveva preso un sentiero che passa nei boschi della zona. Un passo falso o un malore improvviso e il pensionato è caduto rotolando lungo un pendio e si è ritrovato incapace di rialzarsi e di camminare e così non ha potuto far altro che chiamare aiuto e aspettare sperando nei soccorsi.

E fortunatamente è stato ritrovato e soccorso con una speciale barella per il trasporto su terreni accidentati.

Ora si trova ricoverato all’ospedale di Lavagna per accertamenti ma le sue condizioni di salute sembrano buone.