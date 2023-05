Genova – Ha tentato di rubare generi alimentari in un supermercato di via Martiri della Libertà ed una volta scoperta è fuggita abbandonando parte della refurtiva.

Il titolare del supermercato Basko di Pegli ha notato la donna, a lui già nota per reati della stessa specie, che si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali. Una volta superate le casse senza pagare alcunchè la 32enne è stata intercettata dal titolare che gli ha chiesto di mostrargli il contenuto della sua borsa.

Dopo un’ iniziale reticenza il responsabile del negozio ha chiamato il numero di emergenza, innescando così la breve fuga della donna che è stata intercetta a pochi metri dal locale da una pattuglia. Nella sua borsa è stato rinvenuto parte del maltolto ( consistente in diversi generi alimentari), la parte restante era stata abbandonata all’interno del negozio durante la fuga.