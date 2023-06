Bogliasco (Genova) – Sabato 3 giugno dalle 18,30 in poi a Bogliasco ritorna “Belli fritti Beach Party” evento sulla spiaggia organizzato da Pro Loco Bogliasco a base di conetti di fritto, spritz, la musica di dj Capasoul, e ancora una postazione Hennè tattoo, prove ed esibizioni di capoeira e Tribal Fusion Bellydance, grandi tappeti sulla spiaggia e lanterne, in un’atmosfera un po’ gipsy.

La festa è organizzata da Pro Loco Bogliasco, con il sostegno di Comune di Bogliasco, Consulta delle associazioni di Bogliasco, Società operaia San Bernardo, Croce Verde Bogliasco.

Un modo divertente per passare la serata in spiaggia dall’ora dell’aperitivo gustando un cono take away di frittura (panissa, cuculli, ravioli e non solo) e sorseggiare uno Spritz ascoltando e danzando sulle note di DJ Capasoul direttamente sull’arenile davanti al ponte Romano. Le farine sono solo bio e macinate a pietra, le verdure sono dell’orto così come i sapori, i ravioli dello sponsor ufficiale pastificio Il Trofiaio di Genova, del quale friggeremo anche i rinomati “ravioli magri”.