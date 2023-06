Imperia – Un incidente si è verificato nel corso della prima serata di ieri sul lungomare Amerigo Vespucci quando, per cause ancora non del tutto chiare, c’è stato un tamponamento tra una moto e un furgone.

Ad avere la peggio la giovane di 19 anni alla guida del mezzo a due ruote, rimasta lievemente ferita e soccorsa dai sanitari del 118, che l’hanno trasportata in codice giallo all’ospedale.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale, che hanno gestito il poco traffico che si è creato e hanno effettuato tutti i rilievi necessari per chiarire la dinamica.