Genova – A 96 anni mette in fuga un truffatore, spintonandolo fuori dal suo appartamento. E’ successo in via Donaver, nel quartiere genovese di San Fruttuoso, dove alla porta dell’anziana ha suonato un uomo che si è presentato come tecnico incaricato di controllare i termosifoni.

La donna si è fidata, facendolo entrare in casa, dove il truffatore ha iniziato a entrare in ogni camera, con la scusa di controllare i termosifoni. Ma quando ha chiesto dove si trovasse la cassaforte, la donna ha capito che si trattava di un malintenzionato e ha iniziato a urlare cercando di spingerlo fuori di casa. L’uomo è riuscito comunque a prendere alcuni gioielli prima di darsi alla fuga.

Sul caso indaga la Polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza del palazzo per risalire all’identità del truffatore.